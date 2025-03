Oasport.it - Pallamano femminile, le convocate dell’Italia verso le qualificazioni ai Mondiali 2025

La Nazionale Italiana disi radunerà a Bilbao (Spagna) dal 6 al 9 marzo per un training camp di avvicinamento alleai. Le azzurre affronteranno la Romania nel playoff: partita d’andata a Chieti il 9 aprile, ritorno a Bistrita City il 13 aprile. Il DT Alfredo Rodriguez ha convocato sedici giocatrici per questo appuntamento in terra iberica, durante il quale si affronterà in amichevole la selezione dei Paesi Baschi.Assente il portiere Francesca Luchin e il centrale Irene Fanton per indisponibilità, tornerà in rosa l’ala Giada Babbo. Il Direttore Tecnico ha fatto un punto della situazione attrai canali federali: “Possiamo sfruttare questa settimana con lo stop internazionale dei campionati per un raduno che ci servirà a proseguire il lavoro avviato a ottobre nelle partite contro Bulgaria e Lussemburgo.