Paganin: «Inter, opterei su Frattesi! In Serie A sarà la più penalizzata»

punta suin vista di Feyenoord-e dell’emergenza che ha colpito la squadra di Simone Inzaghi. Poi si esprime sulla lotta in campionato.CAMBIO TATTICO – Massimovenuto su TMW Radio, boccia l’eventuale cambio tattico in casa nerazzurra in vista della partita contro il Feyenoord di domani in Champions League. Le sue parole: «Non lo cambierei, col 4-4-2 fai tanta fatica, ma Bastoni da più sicurezza come braccetto di sinistra. Credo chepotrebbe fare anche il quinto per una gara, ha caratteristiche che possono facilitarlo per una partita, a sinistra.è l’unico che ha quel tipo di corsa che può garantirti di fare un lavoro a tutta fascia».tra l’in Europa e quella di campionatoCAMPIONATO – Poi l’attenzione disi è spostata sullaA, con ben quattro squadre racchiuse nel giro di sei punti.