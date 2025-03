Salernotoday.it - Padre e figlio accoltellati in strada: si indaga su un pregiudicato

Leggi su Salernotoday.it

Indagini in corso ad Eboli, dove, domenica sera, un uomo di 43 anni e suodi 15 anni sono statiinper motivi in corso di accertamento. I due – da quanto si apprende – sarebbero parenti (fratello e nipote) del cameriere preso a coltellate, nei giorni scorsi, in località.