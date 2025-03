Juventusnews24.com - Padovano avvisa le rivali: «Dico occhio alla Juventus. I bianconeri possono credere allo Scudetto per questi motivi»

di RedazioneNews24le: «Juve». Il commento dell’ex bianconero a Sky SportA Sky Sport, l’ex Juve Micheleha commentato la vittoria dellasul Verona. Il suo pensiero anche sulla corsa– «Nel primo tempo laha creato molto, poi nel secondo ha trovato i gol. Era importante reagirebrutta partita contro l’Empoli, lo hanno fatto e hanno vinto. E adesso, perché con tutta la settimana a disposizione può dare fastidio a chi è davanti. Se è iscrittacorsa? No, perché è una squadra troppo giovane per vincerlo, ma in questo momento della stagione dove davanti non stanno correndo, stanno rallentando molto, sia Napoli che Inter, potrebbe succedere qualcosa.