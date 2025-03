Lettera43.it - Pace in Ucraina, Parigi propone l’uso dei beni congelati russi come garanzia per Kyiv

Il piano per lainpromosso da Regno Unito e Francia potrebbe includere anche l’utilizzo di 200 miliardi di euro didi sicurezza per. Lo scrive il Financial Times, spiegando che si tratta di una proposta avanzata da. Secondo tre fonti bene informate che hanno parlato con il quotidiano britannico,e Berlino, da tempo contrarie a un sequestro totale deidetenuti nell’Ue, stanno discutendo con Londra e altri alleati sui modi in cui potrebbero essere utilizzati. Ebbene, per fornire all’garanzie di sicurezza post-conflitto, funzionari francesi hanno proposto il sequestro dei, nel caso Mosca dovesse violare una futura tregua. L’idea ha raccolto reazioni positive da parte di diversi alleati, scrive il Financial Times, ma non è stato ancora raggiunto un consenso al riguardo: la Banca centrale europea e Capitali chiaveBruxelles e Berlino hanno finora impedito questo passaggio, in quanto il sequestro di proprietà statali creerebbe un precedente nel diritto internazionale.