Ilrestodelcarlino.it - Pace in Europa, serve il dialogo

L'ha bisogno dipiù che mai. Solo attraverso ile la collaborazione possiamo sperare di superare le divisioni e costruire un futuro migliore. Le potenze europee devono lavorare insieme per promuovere la cooperazione e la comprensione reciproca. Questo richiede un impegno a lungo termine per la riconciliazione, il rispetto dei diritti umani e la promozione della giustizia sociale. Dobbiamo costruire ponti tra le nazioni e lavorare per un futuro di mutuo rispetto e collaborazione. Raffaele Amendola