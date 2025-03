Lanazione.it - Pacchi smarriti, che abbuffata. In centinaia a caccia dell’affare

Leggi su Lanazione.it

Gli ‘acquisti al buio’ evidentemente piacciono. Ieridi persone si sono sobbarcate lunghe code per partecipare, al Centro commerciale I Gigli di Campi, a un’iniziativa inedita: ’La vendita dei’. Obiettivo dichiarato quello di aggiudicarsi, magari con pochi euro, oggetti di valore mai consegnati ai legittimi destinatari. Nel corner dell’azienda Pokajoia, leader in Francia della vendita diacquistati on line eo mai ritirati, allestito nella Galleria del centro, i visitatori hanno potuto scegliere inon recapitati, ancora sigillati, ed acquistarli al costo di 2 euro ogni 100 grammi o 20 euro al chilo. Tra i clienti in coda molti giovani ma anche i più avanti con gli anni non si sono fatti spaventare e hanno atteso il loro turno: c’è anche chi si è fatto notare per avere portato con sé un pappagallo per ingannare l’attesa.