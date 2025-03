Puntomagazine.it - Pa Loca in difficoltà, ma il reclutamento accelera: aggiornati gli elenchi idonei Asmel

: Assunzioni rapide per i comuni in04.03.2025 – Nonostante i Comuni stiano affrontando carenze di organico, eccessi di burocrazia e stipendi mediamente inferiori del 20% rispetto alla PA centrale, continuano a cercare soluzioni per garantire efficienza e servizi ai cittadini. Tra queste, la procedura degli, appena aggiornata, si conferma un’alternativa veloce ai concorsi tradizionali, con assunzioni in sole 4-5 settimane.Un meccanismo ormai consolidato: oltre 1.270 procedure assunzionali e 800 Entili coinvolti in tutta Italia. Introdotto con il DL, questo sistema permette ai Comuni di selezionare profili qualificati in modo rapido e trasparente, garantendo continuità operativa e affrontando con strumenti innovativi le sfide del futuro.