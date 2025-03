Ilgiornaleditalia.it - Ozgur Yaziyurt nuovo Country President di Pfizer in Italia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ROMA -è stato nominatodiin, subentrando a Päivi Kerkola., 48 anni, è nato in Turchia e si è laureato in Ingegneria Industriale presso la Middle East Technical University di Ankara. Da anni, si legge in una nota di, vive a Roma con la