Ozgur Yaziyurt nuovo country president di Pfizer in Italia

ROMA (ITALPRESS) –è stato nominatodiin, subentrando a Pàivi Kerkola., 48 anni, è nato in Turchia e si è laureato in Ingegneria Industriale presso la Middle East Technical University di Ankara. Da anni, si legge in una nota di, vive a Roma con la sua famiglia, avendo maturato un lungo percorso professionale anche in. In azienda ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, tra cui quelli die della Upjohn Division, di General Manager per/Grecia e VicediEssential Health in. Nel corso della sua carriera, che dura da oltre vent’anni all’interno diha acquisito una solida esperienza in diverse aree strategiche, dal finance al business development, dal marketing alle vendite, fino a guidare diverse business unit.