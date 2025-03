Romadailynews.it - Ostia, incidente tra Volante della polizia e auto: tre feriti

Coinvolti due agenti e una donna. Uno dei poliziotti trasportato in codice rosso al San Camillo, ma non in pericolo di vita.L’e i soccorsiPaura anel primo pomeriggio di oggi, dove intorno alle 13:45 un’è rimasta coinvolta in unstradale mentre era diretta a un intervento urgente. Lo scontro, avvenuto in viale delle Repubbliche Marinare, ha coinvolto la, un’in transito e un veicolo parcheggiato.A seguito dell’impatto, tre persone sono rimaste ferite. Si tratta dei due agenti a bordodonna alla guida dell’. Uno dei poliziotti, in condizioni più serie, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il secondo agente e la donna sono stati invece portati in codice giallo al Grassi.