Ossigeno ad alti flussi per Papa Francesco | È stabile ma non è fuori pericolo

non è ancora. Lo ha affermato in mattinata la sala stampa vaticana, parlando delle condizioni del Pontefice dopo la doppia crisi respiratoria acuta e gli episodi seguenti di broncospasmo. Bergoglio ha riposato tutta la notte e stamattina si è dedicato alla preghiera. Ma fonti vaticane hanno descritto la situazione come «, ma in un quadro descritto dai medici come complesso»., quindi, «non è». Al Pontefice è stato somministratoade nella giornata odierna, 4 marzo, non riceverà visite.nomina un vescovo nelle FilippineIntanto il portavoce vaticano Matteo Bruni ha riferito che a Roma sono arrivati oltre 700 operatori dei media da tutto il mondo, tra giornalisti, fotografi e videomaker. E nella mattinata odiernaha nominato anche un nuovo vescovo.