Lanazione.it - Ospedale Lotti fra i migliori in Italia. La classifica di Newsweek, ottimi i giudizi dei pazienti

Pontedera, 4 marzo 2025 – Gli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest presenti nella2025 del settimanale statunitense, in collaborazione con Statista inc., risalgono la graduatoria, con tre strutture ospedaliere che rientrano tra le100 d’. E’ il settimo anno che la rivista americana stila la World’s Best Hospital, ladeiospedali del mondo, con una sezione dedicata all’. In particolare l’di Pontedera nella graduatoria formulata anche in questo 2025 dasale dall’84esimo posto del 2024 a un ottimo 77esimo quest’anno, che la conferma come struttura meglio posizionata a livello aziendale. Risultati in miglioramento in una graduatoria che si basa su tre indicatori principali: oltre 80.000 esperti che in 27 paesi partecipano a una rilevazione online.