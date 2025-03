Movieplayer.it - Oscar 2025: la reazione di Harvey Weinstein dal carcere alle parole di Adrien Brody

Leggi su Movieplayer.it

La dichiarazione dell'ex produttore in seguito alla vittoria della star di The Brutalist.ha rilasciato una dichiarazione ufficiale daldopo che, attuale compagno della sua ex moglie Georgina Chapman, ha citato i figli dell'ex produttore durante il discorso agli. L'attore ha vinto il secondocome miglior attore per la sua performance in The Brutalist, più di vent'anni dopo quella per Il pianista., durante il discorso, ha ringraziato la compagna e i suoi figli. La dedica dialla compagna e ai figli "Condivido questo premio con la mia incredibile compagna, Georgina, che non solo ha ridato valore a me stesso ma ha rinnovato il .