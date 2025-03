Dilei.it - Oscar 2025, la Gift Bag vale 200mila dollari. Cosa conteneva

Leggi su Dilei.it

Vincere l’è il sogno di ogni attore, attrice, regista, ma non è l’unico premio che viene assegnato in serata. Per i candidati agli, da ormai un bel po’ di anni, è prevista una borsa regalo “Everybody Wins”, tutti vincono. Una filosofia che non è male, se ci pensiamo, anche se concorrere per glinon è così frequente. Macontiene questa famosaBag dal valore stellare di poco più di? Un premio consolatorio con tante chicche.contiene laBag degliEverybody Wins, ma c’è chi porta a casa l’e chi se ne va (anche) alle Maldive e scopre pure i suoi antenati: stando ai documenti di CNBC, laBag contiene prodotti e viaggi. Proprio così: prodotti a base di cannabis (pre-roll e bevande al THC), ma anche un meraviglioso soggiorno di quattro notti in un resort super esclusivo alle Maldive (valore: 23mila), un soggiorno in un hotel di Barcellona (5.