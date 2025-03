Dailyshowmagazine.com - Oscar 2025: Il discorso di Kieran Culkin conquista il pubblico tra emozione e ironia

La Notte degliha visto trionfarenella categoria Miglior Attore Non Protagonista, grazie alla sua straordinaria interpretazione nel film A Real Pain, diretto da Jesse Eisenberg. Con il suo solito stile diretto e ironico, l’attore hato ilcon unspontaneo, sincero e pieno di humor, regalando uno dei momenti più divertenti e memorabili della serata.Un inizio caotico e un ringraziamento speciale a Jeremy StrongAppena salito sul palco,è apparso visibilmente sorpreso ed emozionato, ringraziando Robert Downey Jr., che gli ha consegnato la statuetta. Con il suo solito umorismo tagliente, ha subito rivolto un pensiero a Jeremy Strong, candidato per The Apprentice:“Oh mio Dio, è assurdo. Non so nemmeno cosa dire, Mr. Downey, grazie per avermi dato questo premio, significa molto.