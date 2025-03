Amica.it - Oscar 2025: i look più glamour degli after party

Dopo avere assistito alla cerimoniaal Dolby Theatre di Los Angeles, le star si sono dirette al consueto Vanity Fair. Ecco ipiù belli avvistati sul red carpet. Kendall Jenner ha optato per un vintage Mugler in pizzo, Bianca Balti ha scelto un delicato abito di Fendi Couture, mentre la cantante Olivia Rodrigo ha indossato un vestito in pelle di Roberto Cavalli. Selena Gomez ha scelto una creazione di Armani Privé, così come Demi Moore. Infine, apparizione di coppia per Dove Cameron e Damiano David, rispettivamente in Georges Hobeika e Dolce&Gabbana.