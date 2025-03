Ilfogliettone.it - Oroscopo del 5 marzo 2025

Leggi su Ilfogliettone.it

Ecco l’del 5.Ariete ?Lavoro – Una giornata intensa ti aspetta, con nuove opportunità da cogliere al volo.Amore – La passione è nell’aria, ma cerca di non essere troppo impulsivo.Salute – Energia alta, ma attenzione a non strafare.Toro ?Lavoro – Progressi lenti ma costanti, la pazienza sarà premiata.Amore – Momenti di tenerezza con il partner, i single potrebbero fare un incontro speciale.Salute – Benessere generale, dedicati a qualcosa di rilassante.Gemelli ?Lavoro – Idee brillanti ti mettono in luce, condividile senza esitazione.Amore – Dialoghi vivaci, ma evita discussioni inutili.Salute – Nervosismo in agguato, prova a meditare.Cancro ?Lavoro – Una sfida inattesa richiede intuito e calma.Amore – Sentimenti profondi emergono, è il momento di aprirsi.Salute – Piccoli fastidi, ascolta il tuo corpo.