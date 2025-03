Lanazione.it - Oroarezzo rafforza l’expo. Aumenta offerta e stand. Evento lirico con Cassi

di Gaia PapiAREZZOè pronto a tornare e lo farà con un’merceologica e un layout espositivo rinnovati. La 44esima edizione del salone organizzato da Italian Exhibition Group torna dal 10 al 13 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi, ed accoglierà i protagonisti del Made in Italy e internazionali dell’oreficeria e della gioielleria. Novità in vista, quindi, con l’obiettivo dire il carattere strategico di unche è piattaforma d’elezione per "dar forma all’idea di gioiello" selezionando i top buyer esteri per i mercati di riferimento delrt Made in Italy endo la parte espositiva delle tecnologie e quella dei convegni per gli operatori internazionali. Novità, ma anche tradizione ormai consolidata da anni. La manifestazione continua, infatti, a concentrare l’eccellenza della produzione industriale del prezioso nel distretto aretino, che occupa il gradino più alto del podio nazionale delrt.