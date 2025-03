Ilfattoquotidiano.it - Ornella Muti: “Eleonora Giorgi si è alzata dalla sedia a rotelle e mi ha detto ‘chissenefrega, io ti voglio abbracciare’. Donna di una generosità infinita”

Se(morta a 71 anni per tumore) è diventata un’icona del cinema comico popolare degli Anni Ottanta lo deve, oltre ad una cristallina sfrontatezza nell’apparire, anche ad una buona domanda di cinema erotico anni settanta. Più vicine al suo approccio candido, serio e innocente ci sono, Gloria Guida, Laura Antonelli, mentre più sfrontate e disinvolte, più inclini fin da subito al registro comico scollacciato ci sono Edwige Fenech, Anna Maria Rizzoli, Lilli Carati, Barbara Bouchet.§ha voluto ricordare a Il Corriere della Sera la collega e amica, perché non è vero, come si chiacchierava nell’ambiente che le due fossero “avversarie”. “Ci siamo super divertite insieme. Le liti erano organizzate. – ha affermato – Il produttore e Lucherini (famoso press agent delle più grandi dive del cinema, ndr) hanno messo in piedi una scena dove ci prendevamo a borsettate.