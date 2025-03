Sport.quotidiano.net - Orasì, la reazione giusta: "A Jesi prova di squadra"

Non era facile rialzare subito la testa dopo essere stati travolti dalla ‘valanga Chieti’ poche ore di prima della partita e invece l’ha mostrato adi avere grande carattere. In uno dei campi più difficili del girone, dove è caduta anche la capolista Roseto, i ravennati hanno giocato una grande partita, passando subito a comandare i giochi e a non perdere mai il vantaggio fino alla sirena finale, probabilmente spinti dalla rabbia per essersi visti togliere i due punti conquistati con Chieti dopo l’estromissione dei teatini dal campionato. Niente cali di tensione o passaggi a vuoto come qualche settimana fa, ma soltanto tanta concretezza che ha permesso di ottenere due punti d’oro e inaspettati. "Siamo partiti subito forte – sottolinea l’ala Federico Casoni, autore di 9 punti aconditi da 13 rimbalzi – sicuramente anche comedopo la sconfitta di Roseto, arrivata nonostante la nostra grandissima partita dove difficilmente potevamo fare meglio.