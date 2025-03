Ora è tutto chiaro Grande Fratello Giglio e Chiara vicini vicini Il sospetto poi la scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la puntata del 17 febbraio 2025, Alfonso è stato eliminato a sorpresa, lasciando increduli i suoi compagni dele in particolareCainelli, con la quale il napoletano, conosciuto per aver partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata dell’epoca Federica, aveva iniziato una relazione da poco tempo.Prima di uscire dalla casa per il volere del pubblico, il concorrente era molto vicino a Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del. L’avvicinamento al modello milanese è arrivato perché, quella che poi è diventata la sua fidanzata, parteggiava per lo schieramento di Lorenzo&Co.Leggi anche: “Ma guardate”., il gesto choc di Mariavittoria a Shaila ripreso dalla telecamerasmascherato dopo lo strano avvicinamento aProprio a causa di questa vicinanza e ad alcune critiche nei confronti della fidanzata Helena, Alfonso era stato criticato da Javier, suoamico e dagli altri concorrentialla modella brasiliana.