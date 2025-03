Biccy.it - Opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

Nonostante i rumor su una possibile pausa perdei(anche alla luce dell’arrivo di The Couple di Ilary Blasi), alla fine pare che il reality di Canale 5 andrà regolarmente in onda questa primavera. Sembra quasi certa la conduzione di Veronica Gentili, che oltre a Le Iene sarà anche al timone dee ieri abbiamo scoperto che l’inviato potrebbe essere Pierpaolo Pretelli, che però è impegnato a teatro con Rocky The Musical fino al 13 aprile. Oltre alla presentatrice e al possibile inviato adesso ci sono delle novità anche sugli, tra conferme e un ritorno.meride embed="25006"Glidedei2025: i rumor.Stando a quello che hanno rivelato i colleghi di Tv Blog nessun contratto sarebbe stato firmato, ma pare che a Mediaset sarebbero intenzionati a confermare Dario Maltese nel suo ruolo e a richiamare anche Vladimir Luxuria, che un anno fa ha presentato il reality: “Per quel che riguarda gliancora non è stato deciso nulla di ufficiale.