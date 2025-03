Ilrestodelcarlino.it - Operata al ginocchio, 22enne muore a un mese dall’intervento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 4 marzo 2025 – Una febbre durata giorni, che i medici avevano diagnosticato come influenza. La visita in pronto soccorso per il vomito incessante e i disturbi gastrointestinali che l’avevano disidratata. E poi quell’intervento ortopedico a cui si era sottoposta a fine gennaio, in una clinica privata convenzionata, in provincia di Rimini. Sono tanti gli elementi che rendono ancora più misteriosa la morte di improvvisa di Giada Coppola, ventiduenne della provincia di Perugia che venerdì è arrivata in condizioni disperate all’ospedale del capoluogo dopo il trasporto in elisoccorso da Moiano, frazione di Città delle Pieve, dove la ragazza deceduta morta viveva con i genitori e il fratello. A dare l’allarme è stato proprio il ragazzo, che venerdì ha chiamato il 112 perché la sorella aveva accusato un malore.