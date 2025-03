Quotidiano.net - Open Dialogues for the Future: esperti internazionali a Udine per discutere di geopolitica ed economia

Tutto pronto per il terzofor the(6 e 7 marzo 2025), ideato da Cciaa Pn-Ud con The European House Ambrosetti, direzione di Federico Rampini, il sostegno di Regione Fvg, Comune di, Fondazione Friuli, la collaborazione dell'Università die il patrocinio di Unioncamere e Ministero imprese e made in Italy. L'evento porterà a36, leader d'impresa, accademici e responsabili istituzionali che si confronteranno in quattro momenti diversi sued. Al primo appuntamento (6 marzo; h.10) il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo e il vice Michelangelo Agrusti e il presidente Unioncamere nazionale Andrea Prete apriranno ai dibattiti, diretti da Rampini con - tra gli altri - Sylvie Goulard, docente di Global affairs and geopolitics Sda Bocconi, Nathalie Tocci direttrice Istituto Affarie Ana Palacio, già Ministra esteri della Spagna e oggi docente alla Walsh School of Foreign Service, Georgetown University.