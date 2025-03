Oniverse 88 nuovi punti vendita Ricavi 2024 a 35 miliardi +135%

Quotidiano.net - Oniverse, 88 nuovi punti vendita. Ricavi 2024 a 3,5 miliardi (+13,5%)

Leggi su Quotidiano.net

Volano i numeri del Gruppo, a cui fanno riferimento i marchi della moda e del lusso Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e Antonio Marras, dell’enogastronomia, Signorvino, e della nautica, con Cantiere del Pardo. Nelil fatturato del Gruppo supera i 3,5, con un aumento a doppia cifra del 13,5%. La quota di fatturato prodotto all’estero raggiunge i 2,2. Gli investimenti totali sono stati più di 280 milioni, ripartiti in tutti gli ambiti di attività del Gruppo. Al 31 dicembreoperavano con i marchi del Gruppo un totale di 5.732, di cui 3.798 all’estero e 1.934 in Italia. Prosegue lo sviluppo di, sia all’estero che in Italia, tanto che sono stati aperti, nel corso del, 88, in Italia, Messico, Stati Uniti, Germania e Francia.