OnePlus celebra Dorothy Pilley in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Le grandi imprese delle esploratrici sono spesso rimaste nell’ombra, ma ora è tempo di riscoprirle. Inha collaborato con Elise Wortley, avventuriera e fondatrice di Woman with Altitude, per riportare in vita il viaggio compiuto nel 1922 dalla pioniera dell’alpinismo femminileattraverso la Corsica ere le donne che hanno sfidato le convenzioni sociali e promosso la partecipazione femminile all’esplorazione.Girato interamente con il nuovo13, il documentario Women with Altitude segue Wortley nel suo percorso attraverso i paesaggi mozzafiato dell’isola – dalle montagne alle spiagge, dalle valli alle foreste – indossando un equipaggiamento storicamente accurato. Ad accompagnarla, due esploratrici d’eccezione: la leggendaria alpinista spagnola Edurne Pasaban e l’ex Miss Finlandia, oggi avventuriera, Lotta Hintsa.