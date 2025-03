Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Pierina Paganelli: iscritta nel registro degli indagati la nuora Manuela Bianchi

Emergono nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’di, la 78enne testimone di Geova uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del suo condominio in via del Ciclamino a Rimini.della vittima, è ora ufficialmente indagata per favoreggiamento, come riporta Fanpage.it.Questa mattina, intorno alle 9.25, la donna è arrivata al Palazzo di Giustizia, accompagnata dal suo avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan. Scortata dagli agenti della squadra mobile, è stata ascoltata inizialmente come persona informata sui fatti. L’interrogatorio si è concentrato sugli eventi della mattina in cui fu scoperto il cadavere. Poco dopo l’inizio dell’audizione, è stata formalizzata l’iscrizione dinele l’interrogatorio è ripreso con nuove domande.