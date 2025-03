Tvzap.it - Omicidio Pierina Paganelli, è svolta nel caso: la scoperta sulla nuora Manuela

Leggi su Tvzap.it

, ènel: la– Nuovaneldell‘di, la 78enne trovata morta nell’ottobre 2023 nel garage del condominio dove abitava, a Rimini, in via del Ciclamino. Di mezzo ladella donna. ( dopo le foto)Leggi anche: Papa Francesco, il bollettino medico di oggi preoccupa: le condizioni del PonteficeLeggi anche: Il dramma di Gianni a “The Voice Senior”: “Ho estratto corpi per ore”, ènel: laBianchi, ladi, è indagata per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiestadonna uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. La Bianchi è in Procura dalle 9 di questa mattina, martedì 4 marzo 2025, convocata dal sostituto procuratore Daniele Paci e dal capo della squadra mobile di Rimini Marco Masia.