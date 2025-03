Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Bob Noto: c’è anche chef Cedroni

Giovedì il Cinema Gabbiano ospiterà una proiezione speciale di Bob: The World’s Finest Palate, diretto da Francesco Catarinolo. Si tratta di un documentario che vuol essere unalla vita e alla carriera di Bob, figura iconica nel mondo della gastronomia internazionale,– oltre che per il suo palato, suggeritodal titolo del film – da uno spirito straordinariamente innovativo. Presentato al Newport Beach Film Festival e in anteprima torinese al Buonissima di Torino ad ottobre, il lavoro di Francesco Catarinolo racconta la carriera di Bob, fotografo e gourmet, riconosciuto per la sua capacità di scoprire e valorizzare talenti culinari. Alla serata di Senigallia interverranno in sala loMorenoassieme ad Antonella Fassio, la moglie di Bob, per raccontare al pubblico alcuni segreti della pellicola e del modo in cui l’hanno vissuta.