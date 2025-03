Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli: parla l’avv. La Marca

Hato anche delocato Domenico Laa 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Come valuta il pari traed Inter?“Una prova da grande squadra è stata quella delche ha avuto la forza di reagire alla strepitosa punizione di Dimarco, facendo una prestazione matura e coraggiosa. La squadra partenopea è stata impressionante per intensità di gioco e per il modo in cui ha limitato l’Inter. Nel secondo tempo i nerazzurri non sono stati capaci di tentare una ripartenza e soprattutto di impensierire minimamente Meret”. Ilvisto contro l’Inter“Dal punto di vista emotivo questo pari vale come una vittoria, non solo perché è arrivato nei minuti finali ma proprio per il modo in cui è maturato con unarrembante che fino all’ultimo secondo ha cercato di completare la rimonta”.