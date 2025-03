Metropolitanmagazine.it - Olly spiega il suo no all’Eurovision e tifa per Lucio Corsi

Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa,, vincitore di Sanremo 2025 grazie al brano Balorda nostalgia, è tornato a parlare della sua scelta di non partecipareSong Contest. In qualità di primo classificato al Festival, il cantautore genovese avrebbe avuto di diritto il lasciapassare per la finalissima del concorso, che si terrà a maggio a Basilea. Dopo qualche giorno di tentennamento, però, Federico Olivieri ha formalizzato la sua rinuncia.Come da regolamento, si è passati alla medaglia d’argento, in questo caso, che ha accettato l’invito e rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell’ESC con Volevo essere un duro. Il cantante di Grosseto ha tutto il sostegno del collega, che ha ribadito: «Io ho già fatto una comunicazione, in modo informale ho voluto prendere una decisione basata sul fatto che la musica è mia, un lavoro di gruppo ma la faccia ce la metto io.