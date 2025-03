Terzotemponapoli.com - Olivera resta al Napoli fino al 2030

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un prolungamento attesoIl rinnovo di Mathiasera nell’aria già da settimane. Il direttore sportivo del, Giovanni Manna, lo aveva lasciato intendere a inizio febbraio durante una conferenza stampa, e ora è arrivata l’ufficialità. La SSCha annunciato il prolungamento del contratto del terzino uruguaianoal 30 giugno. Un segnale chiaro da parte del club, che punta a consolidare il proprio organico con rinnovi strategici.L’annuncio del club per il rinnovo diAttraverso una nota diffusa sui canali ufficiali, la SSCha celebrato l’intesa raggiunta: “La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le pzioni sportive del calciatore Mathíasal 30 giugno. Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona.