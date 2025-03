Ilnapolista.it - Olivera ha rinnovato, contratto con il Napoli fino al 2030

Già 6 giorni fa il d.s. Manna aveva detto che mancava solo l’annuncio per il rinnovo dell’uruguaiano. La crescita del terzino è sotto gli occhi di tutti: prima la titolarità da assoluto protagonista nella difesa a 4 dell’Uruguay di Bielsa, poi un inizio stagione straripante per forma fisica e applicazione con Conte. Solo un infortunio abbastanza serio lo ha tenuto fuori dal campo nell’ultimo mese, per poi aver fatto il suo ritorno definitivo contro l’Inter. Difficilmente era successo in passato che ilriuscisse a prolungare undi ulteriori 5 anni rispetto ai 2 e mezzo già passati. Non ci sono ancora dettagli sulle cifre dell’operazione.alalSi legge così sul sito ufficiale del:“La Ssccomunica di aver prolungato ilper le prestazioni sportive del calciatore Mathíasal 30 giugno