Olandesi in Europa spostate le partite di Feyenoord Psv e AZ ma non quella dell’Ajax | ecco perché

Ci risiamo: il tema dei troppi impegni nel calcio, di un calendario congestionato, che rischia di condizionare la bellezza del gioco e la freschezza atletica dei campioni. In Olanda lo sanno bene e forse anche per questo difendono con le unghie il format dell’Eredivisie a 18 squadre. Meno club in gara in massima serie, meno sfide, più libertà di spostarea seconda delle esigenze dei club impegnati in. Non sempre però è oro quel che luccica. E le polemiche sono sempre in agguato. Comeche riguarda le giganti del calcio olandese. Da una parte, PSV e AZ, che hanno chiesto e ottenuto la possibilità di spostare o anticipare la partita di campionato, prima del turno europeo. Dall’altra l’Ajax, che si è vista negare la richiesta nonostante la prossima sfida contro l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 6 marzo inLeague.