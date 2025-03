Lanotiziagiornale.it - “Oggi comanda l’industria bellica e la politica ubbidisce supina”: parla il capogruppo M5S in commissione Difesa del Senato, Marton

Il quadro che emerge dai dati Istat sullo stato di salute della nostra economia è allarmante: dopo due anni di governo Meloni l’economia italiana è ferma, le tasse sono a livelli record e il debito pubblico è nuovamente in aumento. BrunoM5S delladel, che succede?“Quando l’obiettivo principale è fare piazza pulita delle riforme fatte da chi ti ha preceduto per follia ideologica questi sono i risultati. Qualche esempio: sul Superbonus bisognava modificare gli incentivi alle imprese edili, non eliminare tutto. L’automotive andava sostenuto e i piccoli artigiani e commercianti aiutati. Ladei tagli sappiamo bene che non funziona”.Unico dato positivo è che il deficit pubblico si è ridimensionato al di là delle previsioni e l’Italia è ritornata in avanzo primario, ma questo è avvenuto al prezzo di politiche di austerità.