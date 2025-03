Ilrestodelcarlino.it - Offida presa d’assalto per il Carnevale, che pienone per i Vlurd: si rinnova la tradizione

(Ascoli), 4 marzo 2025 – Ildisi è acceso con i. Lo spettacolo come dasi ripete e a sera prende il via la sfilata, che anche quest’anno ha regalato momenti di profonda emozione. La cittadina si è illuminata alle fioche e tenue luci dei fasci di canne portate in spalle da tantissime persone, il luccichio del fuoco ha fatto risplendere il centro storico esaltando i suoi caratteri medievali. E’ stato il momento dell’emozione, per unstorico che anche quest’anno ha regalato lampi di intensa gioia. La processione di persone, che ha proceduto in fila indiana, ha sfilato sulle note dell’Inno ufficiale delstorico di‘Addio Ninetta addio’ suonato dalle congreghe. Allo scoccar delle 19, con il calar delle tenebre, si sono accese le luci dei