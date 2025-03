Zonawrestling.net - NWA: la Star WWE Natalya lotterà allo Show della Crockett Cup 2025

Sembra che la pluricampionessa WWEstia prendendo gusto a lottare fuori dalla federazione.Dopo l’annuncio del suo debutto in GCW a Bloodsport XIII, l’atleta canadese infatti è stata annunciata come partecipanteNWA che vedrà l’edizioneCup alla 2300 Arena di Philadelphia.Per la due volte Campionessa femminile WWE una sorta di “ritorno” ai suoi esordi, quando lottava nella ECCW,ra federazione dei “territori” NWA, dove si scontrò con atlete come Cheerleader Melissa e Lufisto.