Nuovo volto per l’ex Polverificio Borbonico di Scafati A Pompei incontro con gli investitori privati

Leggi su Ildenaro.it

È stato presentato nell’Auditorium del Parco Archeologico diil progetto partenariato pubblico-privato per la rigenerazione del Realdi. La posizione strategica tra Napoli e Salerno, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di, e le dimensioni (29.000 metri quadri coperti e 173.000 metri cubi di volumetrie) sono i punti di forza del complesso, immobile di Stato, amministrato dall’Agenzia del Demanio, proposto ae stakeholder invitati all’annuncio della proroga dell’ “avviso di consultazione di mercato” al prossimo 30 aprile, per raccogliere proposte di riqualificazione dell’immenso edificio storico a vocazione architettonica, culturale e agricola. Sono tutti elementi, è stato fatto rilevare, per trasformare il Realdiin un polo di grande attrattività turistico-culturale, ambientale e di ricerca scientifica, e di valore storico-culturale La presentazione dell’avviso di consultazione di mercato – pubblicato lo scorso 27 gennaio – si è svolta nell’Auditorium del Parco Archeologico di, a cui è già affidata la gestione dell’esteso parco verde.