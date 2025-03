Fanpage.it - Nuovo virus pericoloso per l’uomo scoperto in Cina studiato in strutture non sicure: l’accusa dei virologi

Due famosiamericani hanno accusato i colleghi cinesi di Wuhan di avereilcoronaHKU5-CoV-2 in un laboratorio di biozza inadeguato, non sufficientemente sicuro per un patogeno respiratorio così. Ilpuò infatti infettare le cellule umane ed è imparentato con quello della MERS, molto più mortale della COVID-19. In caso di "fuga" potrebbe innescare una nuova epidemia o addirittura un'altra pandemia.