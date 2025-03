Dailymilan.it - Nuovo San Siro, Gazzetta: progetto da 1 miliardo, ecco quando iniziano i lavori. I dettagli

Ci sarà unSan, ladello Sport ha presentato i primiin merito alla nuova struttura di Milan e Inter.Oggi è una giornata importante per quanto riguarda ilSan, come riferisce ladello Sport, i due club di Milano avrebbero un’idea chiara per quanto riguarda ilstadio. L’idea di base è iniziare inel 2027 con inaugurazione nel 2030. Unda 1di euro.Come riferisce la, l’idea è quella di uno stadio da circa 71.500 posti di cui 13mila fra “corporate” e “hospitality”. Queste potrebbero essere le prime informazioni riguardanti ilimpianto di Milan e Inter. Ilimpianto dovrebbe vedere la luce dove attualmente si trovano i parcheggi, alle spalle del settore Ovest. L’impianto attuale inizierebbe a essere (parzialmente) smantellato soltanto una volta ultimati idi quello