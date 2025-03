Panorama.it - Nuovo caccia Gcap tra libertà e dipendenza (dagli USA)

Importante indiscrezione, da prendere con le dovute distanze ma certamente impossibile da ignorare e,soprattutto foriera di possibili conseguenze. Secondo una fonte Usa vicina al presidente Donald Trump,persona definita “inviato speciale degli Stati Uniti in Italia” starebbe proponendo agli States di entrare afar parte del programma per ilvelivolo da, insieme con Regno Unito, Italia eGiappone. A rivelarlo un lancio della testata Defence News secondo la quale la proposta sarebbe statamessa sul tavolo da Paolo Zampolli, ex direttore di un'agenzia di modelle di New York, colui che hapresentato il presidente Trump a sua moglie Melania nel 1998, lavorando poi per un periodo comeresponsabile immobiliare per il Tycoon. Il giornalista Tom Kington, di Defence News, specifica che inun'intervista pubblicata il 22 febbraio sul quotidiano italiano Il Giornale, Zampolli avrebbe detto di esserestato nominato da Trump come suo inviato speciale in Italia.