Nuovi record per i cyber criminali

La scorsa settimana lasecurity ha snocciolato una valanga di numeri che, tanto per non cambiare, hanno confermato che anche il 2024 è stato l’annus horribilis, peraltro come i precedenti dieci. Quindi nulla di nuovo. Tuttavia, tra tutti i report quello che attendo con grande curiosità è il Global Threat Report di Crowdstrike per un numero specifico e anche quest’anno la mia paziente attesa è stata premiata da una nuova performance di altissimo livello. Il tempo impiegato daia spostarsi all’interno dei sistemi informatici della vittima dopo avere effettuato il primo accesso (il cosiddetto breakout) è sceso a 48 minuti. Dal 2021, anno in cui si attestava a 92 minuti, si è praticamente dimezzato. Questo segno di costante impegno e dei risultati a cui porta dovrebbe offrire uno spunto di riflessione alle migliaia di aziende che sono l’obiettivo dei: i nostri sistemi di gestione della sicurezzasono ugualmente orientati al miglioramento continuo? La domanda è senza dubbio retorica soprattutto nel nostro paese dove circa l’ottanta per cento delle organizzazioni un sistema di gestione della sicurezza non l’ha in assoluto.