Agi.it - Nuovi guai per Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi in manette per prostituzione e droga

Leggi su Agi.it

AGI -di, il suo ex compagno Davide Lacerenza e il factotum Davide Ariganello sono ai domiciliari dopo una indagine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Milano. I tre devono rispondere di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della, e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto sequestro anche il noto locale notturno La Gintoneria in via Napo Torriani. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, hanno permesso di accertare come l'imprenditore milanese Lacerenza, insieme all'ex compagna e Ariganello, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, offrivano alla clientelae prestazioni sessuali di escort. I guadagno di questa attività parallela erano riciclati nell'attività commerciale.