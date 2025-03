Bergamonews.it - Nuovi cestini per la raccolta differenziata nei parchi e giardini pubblici

Bergamo. In queste settimane è in corso un’ innovazione nella gestione delladei rifiuti. Dopo l’installazione di 50 batterie diautocompattanti nelle zone di maggiore passaggio della città, lasi estende ora aie ai. Per questo progetto vengono utilizzati i tradizionaliverdi di Aprica, riconoscibili grazie a un adesivo che indica le quattro frazioni da differenziare: plastica, carta, vetro e lattine, e indifferenziato.Il primo parco ad essere dotato di questiè stato il Parco Anna Frank di via Codussi, su specifica richiesta del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Da Rosciate e del comitato genitori. Gli alunni, che utilizzano il parco durante la pausa pranzo, avevano segnalato l’incoerenza tra la possibilità di fare laa scuola e l’assenza della stessa nel parco.