Nuove vie e piazze a Bologna | una verrà intitolata a Carlo Rambaldi

, 4 marzo 2025 – Una nuova piazza a Bologna sarà dedicata al maestro degli effetti speciali cinematografici Carlo Rambaldi, il 'papà di E.T.' originario di Ferrara e scomparso all'età di 87 anni nel 2012. Oltre a questo la Giunta, su proposta dell'assessore alla toponomastica Simone Borsari, ha approvato la denominazione a partigiane, vittime di mafia, artisti e cantanti per strade, rotonde e giardini. I quartieri interessati alle intitolazioni saranno Borgo Panigale-Reno, Savena, Navile e San Donato-San Vitale. Una piazza del quartiere Navile quindi sarà dedicata al maestro. Nato in provincia di Ferrara nella seconda metà degli anni '70 inizia la sua avventura negli Stati Uniti, dove diventerà una stella degli effetti speciali a Hollywood vincendo tre volte il Premio Oscar: uno per gli effetti visivi con 'King Kong' nel 1976 e due per gli effetti speciali con 'Alien' nel 1979 e, nel 1982, con quello che è considerato il suo capolavoro, il protagonista di 'E.T.'