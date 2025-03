Arezzonotizie.it - Nuova sede per le Acli di Arezzo in via Montefalco

Leggi su Arezzonotizie.it

per ledi. L’associazione e tutti i suoi servizi vivranno il trasferimento in via3/7 in uno spazio moderno, accogliente, accessibile e polifunzionale sviluppato su cinquecento metri quadrati che aprirà le proprie porte alla cittadinanza a partire da lunedì 10.