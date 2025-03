Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi A6: tutte le informazioni sulla nuova generazione

LaA6 Avant: più dinamica, efficiente e digitale che maiL’A6 Avant si distingue nel segmento premium delle vetture di grandi dimensioni, offrendo un’esperienza di viaggio di prima classe. Grazie ai moderni motori a benzina e diesel, le prestazioni aumentano mentre le emissioni di CO? si riducono, grazie alla tecnologia mild hybrid MHEV plus. Sia nei lunghi viaggi che in città, le sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo integrale garantiscono un elevato comfort di guida e un’agilità eccezionale.Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,25 – il migliore mai raggiunto da un’Avant con motore a combustione – la vettura si distingue per la perfetta sintesi tra forma e funzione. Il design esterno esprime sportività ed eleganza, mentre latecnologia di illuminazione digitale ne enfatizza la presenza su strada.