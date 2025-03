Oasport.it - Nuoto artistico, Giorgio Minisini inizia una nuova avventura in Australia

ha deciso di ripartire dall’: dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il ritiro dall’attività agonistica, il grande pioniere delmaschile si occuperà di curare un progetto di sviluppo della nazionale oceanica. A svelarlo è l’Ansa, che ha raccolto anche le dichiarazioni del plurimedagliato a livello mondiale.Il romano ha espresso tutto il proprio entusiasmo per questa: “È fantastico vedere come le Nazioni di tutto il mondo si stiano muovendo per aumentare il livello e l’inclusività di questo sport. Dopo aver collaborato, in passato, con la federazione francese e quella britannica, questa esperienza mi riempie di orgoglio ed entusiasmo“.Nello specificolavorerà a stretto contatto con Artistic Swimming WA (West Coast) e la Federazionena in modo da formare nuovi tecnici, offrendo tutta la propria esperienza agli atleti della Nazionale.