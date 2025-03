Nuora Pierina indagata | favoreggiamento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 E'perladiPaganelli,uccisa a Rimini nell'ottobre 2023.Il reato è stato contestato a Manuela Bianchi, dopo essere stata sentita in Procura come persona informata sui fatti. La donna aveva una relazione con Louis Dassilva,unico indagato per l'omicidio, in carcere dal 16 luglio. L'attenzione degli inquirenti si concentra sul ritrovamento del cadavere diPaganelli,scoperto dalla. Sarebbero passati diversi minuti prima di chiamare i soccorsi.